"Любовь и Страх" Эдварда Мунка

Легендарный "Крик" Эдварда Мунка и еще десятки гравюр и литографий этого норвежского художника можно будет увидеть в Британском музее в Лондоне. Проект "Любовь и Страх" самая крупная экспозиция работ Мунка в британской столице за последние 45 лет. На выставке покажут более 80 произведений мастера, большая часть которых предоставлена музеем Мунка в Осло.

Джулия Бартрум, куратор выставки :

"Люди, конечно, знают "Крик". Но они очень мало знают непосредственно о художнике, об обществе и культуре, которую он представляет, о том, где он работал, какие совершал путешествия, о том, что Мунк был тесно связан с культурными сообществами и общинами в Берлине и Париже, где он научился делать эти невероятные картины".

Выставка Эдварда Мунка откроет двери для широкой публики 11 апреля и продлится до 21 июля.