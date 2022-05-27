"Красные" против "сливочных": финал Лиги Чемпионов

После недавнего триумфа в "Ла Лиге" испанский "Реал Мадрид" претендует на 14-ю победу в Лиге чемпионов. В субботу в финале "королевский клуб" встречается в Париже с "Ливерпулем". У "красных" на счету 6 кубков.

Изначально провести игру планировалось в Санкт-Петербурге. Но уже на следующий день после российского вторжения в руководстве УЕФА приняли решение изменить место проведения матча.

За день до начала игры тысячи фанатов "Ливерпуля" и "Реала" заполнили улицы французской столицы. Болельщики обеих команд считают, что разница в силах невелика, и потому шансы есть и у англичан, и у испанцев.

"Я беспокоюсь только насчёт Бензема. Я думаю, что он был на протяжении всей карьеры одним из самых недооценённых нападающих своего поколения, и на самом деле он хороший игрок. Возможно, он один из лучших игроков под номером 9 в мире".

"Ничего страшного, но да, нам действительно нужно сосредоточиться. У них хороший тренер, это хорошая команда, но я уверен, что "Реал Мадрид" победит".

В прошлый раз эти команды сходились в финале Лиги чемпионов четыре года назад, тогда победа досталась "сливочным", и после того матча королевский клуб многие упрекали в грязной игре.

Энди Робини, Euronews:

"После побед над "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити", мадридский "Реал" имеет все шансы против "Ливерпуля", хотя у "красных" был захватывающий сезон, в котором они боролись на всех фронтах.

Спустя четыре года после поражения от "Реала" в финале Лиги чемпионов, повторится ли история, или подопечные Юргена Клоппа смогут остановить гениальность Луки Модрича в центре поля и эффективность Карима Бензема перед воротами? Скоро мы увидим".