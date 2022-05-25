Стычки перед финалом Лиги конференций

Футбольные фанаты устроили массовые беспорядки в албанской столице, где идёт подготовка к финальному матчу Лиги конференций. В нём итальянская "Рома" сыграет с голландским "Фейеноордом".

Во вторник вечером болельщики клубов вышли на улицы Тираны, некоторые - со стеклянными бутылками, палками, камнями в руках. Начались столкновения. На место прибыла полиция.

По официальным данным, 19 страж порядка получили ранения. Один из них - ножевое. Также с различными травмами госпитализированы не менее десяти граждан Албании, Италии и Нидерландов.

В общей сложности задержаны 60 фанатов обеих команд, сообщают албанские правоохранители, добавляя, что 80 дебоширов уже депортировали в Италию.

Обладатель кубка первой в истории Лиги конференций УЕФА станет известен вечером в среду. Матч "Рома" - "Фейеноорд" пройдёт на арене "Комбетаре", вмещающей 21 тысячу зрителей.

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