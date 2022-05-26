В мире более 100 миллионов беженцев

Число беженцев и перемещённых лиц в мире перевалило, по данным ООН, за 100 миллионов. Как отмечают в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, когда снаряды рвутся в населённых пунктах, гибнут, в основном, мирные жители. Об этом заявил отметил глава дирекции УГКВ ООН Рамеш Раджасингхам, который также отметил :

– По данным ООН, украинская война и другие конфликты привели к тому, что число людей, вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований, впервые за всю историю наблюдений превысило 100 миллионов.

Три месяца назад на пограничном переходе стояли тысячи украинских жителей, желающих выехать в Польшу, спасаясь от сражений. Сейчас число уезжающих заметно ниже, многие возвращаются обратно. Между тем и на территории Украины около семи миллионов человек стали за это время внутренне перемещёнными лицами, которым тоже хотелось бы вернуться домой.

Британский принц Чарльз в среду побывал в Румынии, где в частности встретился с украинскими беженцами в специальном центре в Бухаресте. Румыния уже приняла около миллиона украинских беженцев, которые продолжают прибывать в страну.