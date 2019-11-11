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Норвегия

Вертолёт для овцы: необычная спасательная операция прошла в Норвегии

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  Андрей Позняков 
Вертолёт для овцы: необычная спасательная операция прошла в Норвегии
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Спецоперация с использованием вертолёта потребовалась для спасения овцы и двух её ягнят в муниципалитете Тромсё на север Норвегии. Животные застряли на склоне горы во время выпаса и не могли самостоятельно спуститься и вернуться домой. Как рассказал владелец овец Альвин Бернтсен, они провели в таком состоянии более двух недель и едва не погибли от голода.

Фермер рассматривал разные варианты решения проблемы. Обсуждалась даже возможность отстрела животных. В итоге он решил попробовать арендовать вертолёт со спасателями. Бернтсен запустил в интернете кампанию по финансированию этого проекта. История овцы и её ягнят получила широкую известность, так что необходимую сумму собрали быстро.

Сама спасательная операция заняла два с половиной часа. Овцы живы и, по словам их владельца, перенесли вынужденную голодовку лучше, чем он ожидал.

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