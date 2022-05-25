Кровавые рейды в трущобах Рио

Полицейский рейд в Рио-де-Жанейро обернулся масштабной перестрелкой и гибелью более 20 человек.

Целью операции, проводимой на рассвете во вторник в северном трущобном районе Вила-Крузейро, был арест лидеров преступных группировок, говорится в заявлении правоохранителей.

В перестрелке пострадали прохожие. Местные жители самостоятельно доставляли раненых в больницы, некоторые уже были мертвы, сообщают очевидцы.

"Это очередная бойня, вторая по счёту в фавелах муниципалитета Пенья с того момента, как Клаудио Кастро стал губернатором Рио. Была бойня в Жакарезиньо, Салгейру, Сан-Гонсалосе и многих других кварталах. Это ужасает", - говорит житель района.

Операция стала одной из самых масштабных по числу жертв в истории Рио. Год назад во время рейда в Жакарезиньо, погибли 28 человек. Правозащитники страны обвиняли полицейских в излишней жестокости, злоупотреблениях полномочиями и внесудебных казнях.