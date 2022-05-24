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Венгрия

Венгрия вводит чрезвычайное положение

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Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что антироссийские санкции ударят по Венгрии в том числе
Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что антироссийские санкции ударят по Венгрии в том числе   -   Авторское право  Laszlo Balogh/The Associated Press

В Венгрии введено чрезвычайное положение: особый режим будет действовать в стране со среды на фоне продолжающихся боевых действий в соседней Украине. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан. По словам главы кабинета, "Мир оказался на грани экономического кризиса из-за войны и санкций ЕС. Венгрия должна оставаться вне конфликта и обеспечивать финансовую безопасность своих граждан".

Режим ЧП позволит правительству издавать декреты без консультаций с парламентом. Какие именно это будут меры — пока точно неизвестно, предполагается, что кабинет министров обнародует их в среду.

При этом в Венгрии до сих пор действует чрезвычайное положение, связанно с пандемией — его срок действия истекает через неделю.