Венгрия вводит чрезвычайное положение

В Венгрии введено чрезвычайное положение: особый режим будет действовать в стране со среды на фоне продолжающихся боевых действий в соседней Украине. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан. По словам главы кабинета, "Мир оказался на грани экономического кризиса из-за войны и санкций ЕС. Венгрия должна оставаться вне конфликта и обеспечивать финансовую безопасность своих граждан".

Режим ЧП позволит правительству издавать декреты без консультаций с парламентом. Какие именно это будут меры — пока точно неизвестно, предполагается, что кабинет министров обнародует их в среду.

При этом в Венгрии до сих пор действует чрезвычайное положение, связанно с пандемией — его срок действия истекает через неделю.