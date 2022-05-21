"Молчаливый марш" в Уругвае

После двухлетнего перерыва из-за пандемии манифестанты в Уругвае вновь вышли на улицы, чтобы напомнить о пропавших без вести во время военной диктатуры, правившей в стране с 1973 по 1985 годы и потребовать от властей принять меры для установления их местонахождения.

Десятки тысяч людей прошли по главной улице столицы Монтевидео в так называемом "Молчаловом марше". Они держали над головой фотографии 197 жертв, судьба которых до сих пор неизвестна. Такие же марши прошли в ещё примерно 50 городах страны, а также в Буэнос-Айресе, Париже, Барселоне, Мадриде и Лондоне.