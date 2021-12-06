Уругвай: ставка на коноплю

От джина, косметики и собачьего корма до курительных принадлежностей и лекарств. В Уругвае процветает рынок каннабиса. Влсемь лет назад эта страна полностью легализовала выращивание и потребление марихуаны. С тех пор в индустрии работают более 160 компаний. Свою продукцию они представили на выставке в Монтевидео.

Мерседес Понсе де Леон, организатор ExpoCannabis: "Это событие, которое позволяет новому сектору экономики нормализовать свою работу. На ExpoCannabis мы объединяем правительство, общественные организации, государственных и частных агентов. Все они участники мероприятия. Ну, и разумеется, выставка интересна всем любопытным людям, в том числе ученым. В наших конференц-залах они рассказывают об исследованиях и технологических достижениях в том, что касается нашей сферы деятельности".

Уругвай, считают некоторые эксперты, волне может делать ставки на коноплю. Речь идет об экспорте медицинского каннабиса. В целях стимулирования развития туризма, правительство не исключает возможность изменения законодательства по вопросу продажи марихуны иностранным путшественникам. Сейчас это запрещено.