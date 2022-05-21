Запад ФРГ после торнадо

Около 40 человек получили ранения в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на город Падерборн на западе Германии из-за аномально высоких для этого времени года температур. Травмы 10-ти пострадавших серьёзные.

Вихрь оставил после себя значительные разрушения: снесённые крыши домов, вырванные с корнем деревья, перевёрнутые автомобили. Городские власти призвали людей оставаться дома, чтобы не мешать спасательным работам и не подвергать себя опасности.

Метеослужбы ФРГ сообщили о приближающейся непогоде несколько дней тому назад, по их прогнозам ожидались сильные дожди и град, а в некоторых местах скорость ветра могла достигать 130 км/ч. Уже в четверг было нарушено движение транспорта, затоплены сотни подвалов. С утра пятницы было объявлено штормовое предупреждение в западных землях.

Торнадо нанёс также значительный ущерб городу Липштадту в 30 километрах от Падеборна. Там стихия повалила церковный шпиль. По данным местных СМИ, более 100 жителей оказались заблокированными у городского открытого бассейна, так как упавшие деревья перекрыли выход. В район происшествия были направлены все городские спасатели. В Трире из-за ливневых дождей улицы стали напоминать реки.

Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в несколько миллионов евро. Грозовой фронт смещается на север, в центр страны.