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Германия

Запад ФРГ после торнадо

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 Кнарик Хачатрян
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Последствия торнадо в земле Северный Рейн - Вестфалия ( Германия)
Последствия торнадо в земле Северный Рейн - Вестфалия ( Германия)   -   Авторское право  Friso Gentsch/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Около 40 человек получили ранения в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на город Падерборн на западе Германии из-за аномально высоких для этого времени года температур. Травмы 10-ти пострадавших серьёзные. 

Вихрь оставил после себя значительные разрушения: снесённые крыши домов, вырванные с корнем деревья, перевёрнутые автомобили. Городские власти призвали людей оставаться дома, чтобы не мешать спасательным работам и не подвергать себя опасности. 

Метеослужбы ФРГ сообщили о приближающейся непогоде несколько дней тому назад, по их прогнозам ожидались сильные дожди и град, а в некоторых местах скорость ветра могла достигать 130 км/ч.  Уже в четверг было нарушено движение транспорта, затоплены сотни подвалов. С утра пятницы было объявлено штормовое предупреждение в западных землях.

Торнадо нанёс также значительный ущерб городу Липштадту в 30 километрах от Падеборна. Там стихия повалила церковный шпиль. По данным местных СМИ, более 100 жителей оказались заблокированными у городского открытого бассейна, так как упавшие деревья перекрыли выход. В район происшествия были направлены все городские спасатели. В Трире из-за ливневых дождей улицы стали напоминать реки.

Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в несколько миллионов евро. Грозовой фронт смещается на север, в центр страны.