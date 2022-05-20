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Германия

Над западом Германии пронёсся торнадо

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Перевёрнутые торнадо автомобили, Падерборн, 20 мая 2022 г.
Перевёрнутые торнадо автомобили, Падерборн, 20 мая 2022 г.   -   Авторское право  Lino Mirgeler/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

30 жителей немецкого Падерборна, в земле Северный Рейн-Вестфалия, получили ранения, когда над городом пронёсся торнадо. Атмосферный вихрь оставил после себя снесённые крыши, перевёрнутые автомобили и поваленные деревья.

Городские власти призвали людей оставаться дома, чтобы не мешать спасательным работам и не подвергать себя опасности.

Сильный ущерб зафиксирован и в соседнем Липпштадте. Там стихия повалила церковный шпиль. По данным информагентства DPA, более 100 жителей оказались заперты в открытом бассейне, так как упавшие деревья перекрыли выход. В район происшествия были направлены все городские спасатели.

Метеорологи предупредили, что в пятницу на западе и в центре Германии ожидаются сильные дожди и град, порывы ветра могут достигать 130 км/ч. Уже в четверг было нарушено движение авто- и железнодорожного транспорта, затоплены сотни подвалов.