Протест против насилия на красной ковровой дорожке

Акция протеста на красной дорожке в Каннах: перед премьерой фильма "Три тысячи лет желаний" Джорджа Миллера вышла полуобнажённая активистка с нарисованным на теле украинским флагом и лозунгом "Прекратите насиловать нас!", а также красными отпечатками рук. На спине у женщины был нарисован символ одной из французских феминистских организаций. Охрана быстро окружила манифестантку, накинула на неё плащ и увела с ковровой дорожки.