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Франция

Протест против насилия на красной ковровой дорожке

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На теле активистки — цвета украинского флага и лозунг "Прекратите насиловать нас!"
На теле активистки — цвета украинского флага и лозунг "Прекратите насиловать нас!"   -   Авторское право  Petros Giannakouris/The Associated Press

Акция протеста на красной дорожке в Каннах: перед премьерой фильма "Три тысячи лет желаний" Джорджа Миллера вышла полуобнажённая активистка с нарисованным на теле украинским флагом и лозунгом "Прекратите насиловать нас!", а также красными отпечатками рук. На спине у женщины был нарисован символ одной из французских феминистских организаций. Охрана быстро окружила манифестантку, накинула на неё плащ и увела с ковровой дорожки.