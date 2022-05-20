Протесты на Шри-Ланке не успокаиваются

Многотысячная демонстрация в столице Шри-Ланки Коломбо закончилась стычками с полицией.

Протестующие требуют отставки президента и нового премьер-министра страны, обвиняя их в неэффективном управлении и коррупции.

Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис.

Страна, близкая к банкротству, объявила, что приостанавливает выплаты по иностранным кредитам на 7 миллиардов долларов. Это привело к ограничению импорта и дефициту топлива, лекарств и продуктов питания.

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