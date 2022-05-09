Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке на фоне массовых беспорядков

Премьер-министр Шри-Ланки Махиндра Раджапакса объявил о своей отставке после того, как по меньшей мере 2 человека погибли и 139 получили ранения в результате столкновений в Коломбо.

Местные СМИ сообщают о том, что провластные активисты, вооружённые палками и дубинками, напали на протестующих, разбивших палаточный лагерь напротив президентской резиденции.

Суреш Ферндандо, протестующий: "Язык не поворачивается назвать их правительством. Это режим, которым управляет группа грабителей и убийц. Они ожидали агрессии со стороны людей, но не дождались. Люди выходят на улицы в течение нескольких последних месяцев, всячески отвергая насилие".

Санджива Мендис, христианский пастор: "Правительство должно улавливать чаяния народа. Люди хотят, чтобы оно ушло, они больше не хотят видеть этих грабителей, они хотят жить в мирной стране".

Ранее премьер-министр и старший брат президента заявил, что "насилие порождает насилие", отметив, что экономический кризис необходимо решать экономическими мерами:

На протяжении нескольких месяцев на острове наблюдается острейший дефицит продовольствия и медикаментов.

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