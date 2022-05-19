Вступление в ЕС: "вопрос десятилетий"

Заявка Украины на вступление в Евросоюз не может быть рассмотрена в ускоренном порядке, несмотря на обстоятельства, поскольку это было бы несправедливо по отношению к другим странам-кандидатам. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге, отметив, что соответствующая процедура занимает «не месяцы и не годы». При этом он пообещал предоставить Украине военную помощь:

– У нас у всех общая цель: Россия не должна выиграть войну. Украина должна сопротивляться. Если мы помогаем защищаться стране, подвергшейся грубому нападению, то способствуем не эскалации, а отражению нападения и скорейшему прекращению насилия.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что для вступления в Европейский союз такому кандидату, как Украина, потребуются «десятилетия».В качестве альтернативы он предложил создать иную политическую структуру, куда могли бы войти не являющиеся членами ЕС европейские страны, в частности Великобритания.