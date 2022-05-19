Джордж Буш: "Ирак… то есть Украина!"

Бывший президент США Джордж Буш, оговорившись, резко осудил вторжение американской армии в Ирак, осуществлённое, предположительно, под сфабрикованным предлогом в 2003 году. Впрочем, Буш сразу поправился, сказав, что имел в виду Украину, и сослался на свой преклонный возраст:

– Выборы в России подтасованы, политических оппонентов сажают в тюрьму или как-то ещё исключают из участия в избирательном процессе. В результате в России отсутствует система сдержек и противовесов и один человек принимает решение о начале совершенно неоправданного и жестокого вторжения в Ирак… я имел в виду Украину. Что поделать, мне уже 75 лет.