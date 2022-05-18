Была ли жизнь на Марсе?

Марсоход НАСА Perseverance («Настойчивость») приступает к новому этапу работы по поиску доказательств того, что в прошлом на Марсе, возможно, существовала жизнь. Шестиколёсный робот приземлившийся на Красной планете в феврале прошлого года, поднимется вверх по дельте высохшей реки и начнёт поиск мест для отбора проб. Собранные им образцы, в которых могут содержаться древние микробы и органические вещества, в будущем будут доставлены на Землю.