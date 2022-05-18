Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Была ли жизнь на Марсе?

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Марсоход НАСА Perseverance
Марсоход НАСА Perseverance   -   Авторское право  NASA

Марсоход НАСА Perseverance («Настойчивость») приступает к новому этапу работы по поиску доказательств того, что в прошлом на Марсе, возможно, существовала жизнь. Шестиколёсный робот приземлившийся на Красной планете в феврале прошлого года, поднимется вверх по дельте высохшей реки и начнёт поиск мест для отбора проб. Собранные им образцы, в которых могут содержаться древние микробы и органические вещества, в будущем будут доставлены на Землю.