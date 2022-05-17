Каннский кинофестиваль: бойкота России не будет

Ни одно российское СМИ не получило аккредитацию на Каннский кинофестиваль, открывающий свои двери в 75-й раз.

Официального пресс-релиза по этому поводу от организаторов выпущено не было, при этом директор киносмотра прояснил позицию кинофестиваля касательно бойкота России.

Тьерри Фремо, директор Каннского фестиваля:

— _Мы опубликовали коммюнике в начале войны, чтоб четко определить нашу позицию: не будет никакого официального представительства__России, то есть правительственных структура, того правительства, которое ведет войну.

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_Что касается глобального бойкота, которого от нас требуют - замечу - не украинские власти, а радикальные круги, я могу понять эту позицию, поскольку эти люди находятся под бомбами, это страна, которая _подвергалась агрессии, подверглась вторжению.

Несмотря на отсутствие российской делегации в основной программе фестиваля представлен фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

Украину же представят две картины: документальный фильм Сергея Лозницы "Естественная история разрушения" и "Видение бабочки" — режиссерский дебют Максима Наконечного.

Тьерри Фремо, директор Каннского фестиваля:

— _Мы думаем, что надо отделять одно от другого: россиян, которые рискуют многим, сопротивляясь официальной пропаганде, которые разоблачают происходящее, ну и конечно, _мы выражаем абсолютную поддержку - в этом заключается позиция Каннского фестиваля - украинскому народу и его представителям.

Каннский кинофестиваль пройдет c 17 по 28 мая.