Кирилл Серебренников едет в Канны с "Женой Чайковского"

Организаторы объявили программу Каннского кинофестиваля, празднующего в этом году 75-летний юбилей.

Среди 18 фильмов, участвующих в основном конкурсе, пять режиссеров, уже отмеченные наградами, в том числе бельгийцы братья Дарденны с "Тори и Локита" и румын Кристиан Мунджиу с его последним фильмом "Р.М.Н.".

Среди киномэтров ожидаются: американец Джеймс Грей с картиной "Время Армагеддона", а также канадец Дэвид Кроненберг. Его "Преступления будущего" с участием Вигго Мортенсена, Кристен Стюарт и Леа Сейду ставят под сомнение наше отношение к телу и его трансформации.

Уже несколько лет организаторы пытаются соблюсти гендерный баланс в формировании режиссерского состава программы.

В этом году в главном конкурсе участвуют Клер Дени ("Звезды в полдень"), Валерия Бруни-Тедески ("Миндальное дерево") и Келли Рейхардт ("Появление").

На набережной Круазет услышат и эхо войны . Украину представят две картины: документальный фильм Сергея Лозницы "Естественная история разрушения" и "Видение бабочки" — режиссерский дебют Максима Наконечного.

Что же касается российского кино — его в Каннах в основной программе представит Кирилл Серебренников с картиной "Жена Чайковского".

Также в мае в Каннах пройду громкие внеконкурсные премьеры — "Три тысячи лет желаний" Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон, "Топ ган: Мэверик" Джозефа Косински с Томом Крузом, которого будут чествовать на фестивале за заслуги перед кинематографом, а также байопик "Элвис" База Лурмана.

История жизни и музыки короля рок-н-ролла через призму сложных взаимоотношений с его менеджером, полковником Томом Паркером, которого сыграл Том Хэнкс.

Кинофестиваль в Каннах пройдет с 17 по 28 мая.

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