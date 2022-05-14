Первое полное лунное затмение года

В ночь с воскресенья на понедельник жители Южной и Северной Америки, Африки и юго-Западной Европы смогут наблюдать полное лунное затмение.

Это явление, которое привлекало ещё учёных древности, происходит примерно 2 раза в год в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в прямую линию.

Земля накрывает тенью свой естественный спутник, и лунный диск окрашивается в оттенки красного.

Мишель Таллер, астроном NASA и заместитель директора по популяризации науки Центра космических полётов Годдарда поясняет: "Удивительно, когда луна проходит через тень Земли, когда она полностью находится в тени, она не исчезает, но приобретает розовый или оранжевый оттенок. Хотя Земля блокирует прямой солнечный свет, фактически, небольшая часть лучей преломляется в атмосфере и все-таки достигает поверхности Луны".

NASA будет вести прямую трансляцию затмения:

Именно лучи красной части спектра проходят через земную атмосферу, а остальные рассеиваются.

Наблюдать за различными фазами затмения можно будет в телескоп, бинокль или невооружённым глазом при условии ясного неба.

Цикл лунных затмений полностью предсказуем астрономами. Следующая "Кровавая Луна" нависнет над Азией и Океанией в ноябре этого года.

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