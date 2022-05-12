Сенат США заблокировал законопроект, который мог закрепить право на аборт в федеральном законе. "За" проголосовали 49 сенаторов при необходимых 60. "Против" высказался 51 конгрессмен, включая представителя Демпартии Джо Манчина. Президент США Джо Байден осудил республиканцев, которые заблокировали проект закона, и призвал голосовать за представителей Демократической партии на ноябрьских выборах.

Законопроект был выставлен на голосование после утечки черновой версии документа Верховного суда, который отменяет результаты решения по делу "Роу против Уэйда", закреплявшего в стране на федеральном уровне право на аборт.