В Евросоюзе снимают маски в аэропортах и на борту

В Евросоюзе снимают маски в аэропортах и на бортуКомментарии
Euronews
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Больше никаких масок в аэропортах и на борту.
Евросоюз отменяет обязательное требование их ношения со следующей недели.
В своем заявлении Агентство по авиационной безопасности ЕС говорит, что эта мера поможет облегчить бремя, лежащее на туристическом бизнесе.
Правило будет отменено с 16 мая, при этом авиакомпании могут сами решать - продолжать ему следовать или нет.
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