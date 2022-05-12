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В Евросоюзе снимают маски в аэропортах и на борту

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C 16 мая маски в аэропортах ЕС и на борту будут необязательны
C 16 мая маски в аэропортах ЕС и на борту будут необязательны   -   Авторское право  PATRICK T. FALLON/AFP or licensors

Больше никаких масок в аэропортах и на борту.

Евросоюз отменяет обязательное требование их ношения со следующей недели.

В своем заявлении Агентство по авиационной безопасности ЕС говорит, что эта мера поможет облегчить бремя, лежащее на туристическом бизнесе.

Правило будет отменено с 16 мая, при этом авиакомпании могут сами решать - продолжать ему следовать или нет.

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