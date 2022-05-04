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Засуха на востоке Африки

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Засуха в Кении
Засуха в Кении   -   Авторское право  Gideon Maundu/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Сильнейшая за последние 40 лет засуха накрыла страны полуострова Сомали на востоке Африки. Обычно в апреле здесь сезон дождей, но в этом году с неба не упало ни капли. По данным сотрудников ООН, от нехватки воды и корма здесь погибли три миллиона животных. 20-ти миллионам местных жителей, живущих, главным образом, за счёт земледелия и скотоводства, грозит голод. Для тысяч кочевников разразилась настоящая катастрофа.

– Не думаю, что нам удастся сохранить свой прежний образ жизни. Я видел коз, поедающих собственные экскременты, и верблюдов, поедающих других верблюдов. Никогда в жизни не видел ничего подобного.

В Эфиопии в больницы поступает всё больше истощённых детей, которые порой находятся уже в критической ситуации. Эта женщина пришла сюда за помощью для своего ребёнка, у которого из-за недоедания развились серьёзные заболевания.

– Мы всё время заняты поиском пастбищ и воды для нашего скота, – делится она. – Это очень утомительно. Я пришла сюда с сыном, а мужу не сказала. Он бы меня не отпустил, потому что у нас столько разных дел.

В руководстве ЮНИСЕФ заявляют, что жизни десяти миллионов детей в Джибути, Эфиопии, Сомали и Кении находятся под угрозой, и им требуется срочная помощь.