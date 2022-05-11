Украинцы в Испании

Деревня Вильянуэба-де-Богас недалеко от Толедо расположена в безжизненной части Испании. Но недавно сюда приехало много украинцев.

Зориана Бохонис, украинская беженка:

— Я хочу, чтобы мои дети были в безопасности. Я хочу, чтобы моя семья объединилась. А где мы будем жить, я пока не знаю.

Жители городка нашли для беженцев дома и общаются с ними через электронные переводчики. Украинцы предполагали, что их разместят в спортивном зале, поэтому удивились узнав, что у каждой семьи будет свой дом.

— Мы научили ее основам: как работает стиральная машина и микроволновая печь... В первый день, когда она пришла, мы учили ее основам жизни. А теперь она и ее семья могут делать все. Они дома Мануэль Сантьяго, житель Вильянуэба-де-Богас

Карлос Марлака, Euronews:

— Приезд беженцев стал возможен благодаря украинской женщине, проживающей в деревне последние десять лет. Она сначала стремилась вытащить своих родственников из Украины, а потом воспользовалась случаем и привезла других соотечественников, которым некуда было податься.

Первое, что сделала Оксана, - нашла для них жилье, а сейчас она обеспечивает их всем необходимым в любое время суток.

Оксана Бойко, украинская жительница Вильянуэба-де-Богас:

— Даже, когда я на работе они присылают мне сообщения о любой мелкой проблеме. Я не могу говорить с ними напрямую, но могу ответить или решить проблему, отправив людей из деревни для помощи.

С приездом украинцев, городок, с населением около семисот человек, увеличил численность жителей на 3%

Хосе Мигель Родригес, мэр Вильянуэба-де-Богас:

— Парки заполнились молодыми людьми... И я верю, что это возродит и придаст больше жизненной силы городку, который находится в малонаселенной части Испании.

С приездом украинцев, городок, с населением около семисот человек, увеличил численность жителей на 3%

Дети беженцев уже пошли в школу, а некоторые из них успели помочь родителям и поработать.