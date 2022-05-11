Жизнь российских наёмников теперь становится темой мемуарной литературы. Во Франции вышла книга о деятельности частных военных компаний, которые известны как «ЧВК Вагнера». Автор – россиянин Марат Габидуллин – представляется бывшим командиром подразделения «вагнеровцев» с позывным «дед Мартин». В интервью Французскому телевидению он рассказал, что, хотя сам не совершал военных преступлений, наёмники могут безнаказанно делать многое:

«Где-то в других подразделениях были в этом смысле какие-то послабления, там командир на многие вещи смотрел сквозь пальцы. Не было никаких инструкций, поучений, доведения каких-то норм».

По словам Габидуллина, для многих военных специалистов ЧВК остаётся последней надеждой устроить свою жизни, если из-за уголовного прошлого или иных обстоятельств закрыта дорога в российскую армию. При этом зарплата, отмечает автор мемуаров, выше средней по России, а во время командировок платят очень большие деньги.

Марат Габидуллин опубликовал мемуары о работе на «ЧВК Вагнера» и в России. В интервью уже нескольким изданиям он объяснил, что хочет раскрыть, по его словам, обман со стороны политиков и военных. «Медуза», которую российские власти теперь считают иностранным агентом, в связи с этим интервью приводила ряд косвенных подтверждений того, что Габидуллин действительно служил в подразделениях российских наёмников. Сам автор мемуаров приводит свои фотографии из зон боевых действий в Сирии.