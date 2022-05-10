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Великобритания

Королева Великобритании не выступит перед парламентом по состоянию здоровья

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Речь королевы на открытии парламента в 2021 г.
Речь королевы на открытии парламента в 2021 г.   -   Авторское право  Chris Jackson/AP

Королева Великобритании Елизавета II не сможет присутствовать на церемонии открытия новой сессии парламента — всего в третий раз за своё царствование (в 1959 и 1963 годах она пропускала открытие парламента из-за беременностей). Такое решение принято после консультации с врачами из-за проблем со здоровьем: королева испытывает трудности при ходьбе. Вместо неё тронную речь перед депутатами произнесёт наследник престола принц Чарльз.