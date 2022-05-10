Королева Великобритании не выступит перед парламентом по состоянию здоровья

Королева Великобритании Елизавета II не сможет присутствовать на церемонии открытия новой сессии парламента — всего в третий раз за своё царствование (в 1959 и 1963 годах она пропускала открытие парламента из-за беременностей). Такое решение принято после консультации с врачами из-за проблем со здоровьем: королева испытывает трудности при ходьбе. Вместо неё тронную речь перед депутатами произнесёт наследник престола принц Чарльз.