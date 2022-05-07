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Шри-Ланка

В Шри-Ланке введён режим ЧП из-за протестов

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 Надежда Дрямина
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Акция протеста в Коломбо с требованием отставки президента Шри-Ланки, 6 мая 2022 г.
Акция протеста в Коломбо с требованием отставки президента Шри-Ланки, 6 мая 2022 г.   -   Авторское право  Eranga Jayawardena/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Шри-Ланке введён режим чрезвычайного положения из-за протестов. Об этом распорядился президент страны "в целях обеспечения общественного порядка".

Накануне профсоюзы объявили национальную антиправительственную забастовку. Прекратили свою работу госучреждения, банки, магазины, школы, вузы.

Вторые сутки в Коломбо манифестанты блокируют дороги, ведущие к зданию парламента. Полиция применяет водомёты и слезоточивый газ для их разгона.

Массовые протестные акции идут в Шри-Ланке с апреля. Участники требуют отставки президента Готабаи Раджапаксы и его брата, который занимает пост премьера. Их и правительство протестующие обвиняют в неспособности справиться с острейшим экономическим кризисом.

Островное государство находится на грани банкротства: внешний долг превышает 50 миллиардов долларов. Жители испытывают острую нехватку продовольствия и товаров первой необходимости. Инфляция держится на уровне 20%, национальная валюта стремительно обесценивается. Заканчиваются запасы топлива, из-за чего по стране проводят регулярные отключения электроэнергии.

Активисты уже заявили, что продолжат протестовать, несмотря на режим ЧП.