В Шри-Ланке введён режим ЧП из-за протестов

В Шри-Ланке введён режим ЧП из-за протестовКомментарии
В Шри-Ланке введён режим чрезвычайного положения из-за протестов. Об этом распорядился президент страны "в целях обеспечения общественного порядка".
Накануне профсоюзы объявили национальную антиправительственную забастовку. Прекратили свою работу госучреждения, банки, магазины, школы, вузы.
Вторые сутки в Коломбо манифестанты блокируют дороги, ведущие к зданию парламента. Полиция применяет водомёты и слезоточивый газ для их разгона.
Массовые протестные акции идут в Шри-Ланке с апреля. Участники требуют отставки президента Готабаи Раджапаксы и его брата, который занимает пост премьера. Их и правительство протестующие обвиняют в неспособности справиться с острейшим экономическим кризисом.
Островное государство находится на грани банкротства: внешний долг превышает 50 миллиардов долларов. Жители испытывают острую нехватку продовольствия и товаров первой необходимости. Инфляция держится на уровне 20%, национальная валюта стремительно обесценивается. Заканчиваются запасы топлива, из-за чего по стране проводят регулярные отключения электроэнергии.
Активисты уже заявили, что продолжат протестовать, несмотря на режим ЧП.