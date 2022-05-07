Гавана: растёт число жертв взрыва в отеле

В Гаване число жертв взрыва в отеле "Саратога" превысило 20 человек. По данным властей, среди погибших — один ребёнок. В больницах остаются более 60 пострадавших. Спасатели не исключают, что под завалами ещё могут находиться люди, но поисковые работы тормозятся из-за опасности новых взрывов.

Эрос Барросо, врач:

"Мы не прекращали работу по поискам людей, которые могут ещё оставаться под завалами; но поиски невозможны из-за газового резервуара, который ставит под угрозу все наши действия. Мы хотим спасти людей, а не стать причиной ещё одной трагедии".

Именно утечка газа считается наиболее вероятной причиной взрыва. Предполагается, что он произошёл во время перекачки газа из автоцистерны в резервуар здания. Это случилось в пятницу утром по местному времени. Постояльцев в отеле не было: в гостинице шёл ремонт, она была закрыта с начала пандемии, но планировалось, что заведение возобновит работу уже через несколько дней.

Взрывом разрушен фасад отеля, повреждены и соседние здания, в том числе школа, где несколько учеников получили лёгкие ранения.