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Италия

Найдены тела всех жертв взрыва на Сицилии

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 Ирина Шелудкова
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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва   -   Авторское право  AP via Italian Firefighters

Спасатели обнаружили тела всех погибших в результате взрыва жилого дома в городе Равануза на острове Сицилия. Число жертв достигло девяти. В их числе беременная женщина. Двух женщин удалось спасти. Сто человек лишились крова.

По данным следствия, мощный взрыв спровоцировала утечка газа. Обрушились три дома, ещё четыре здания получили повреждения. Местные СМИ сообщают, что инфраструктура в жилом районе в последний раз капитально ремонтировалась более 30 лет назад.