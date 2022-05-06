Украинский кризис стал новым беспрецедентным испытанием для Евросоюза после пандемии. Для обсуждения текущей ситуации на проходящую во Флоренции XII конференцию Европейского университета съехались участники из разных стран мира. Им предстоит дать ответ на главный поставленный здесь вопрос: «Пригодна ли Европа для нового поколения?» Многие из собравшихся подчёркивают важность выработки единой позиции у членов ЕС для успешного решения проблем. Говорит Роберта Метсола, председатель Европейского парламента:

– Считаю, что эти дни – самые важные, наше единство должно сохраняться, проецироваться. Иначе мы не только не оправдаем ожиданий храброго населения, которое борется за Европу, за свою территориальную целостность, свой суверенитет, отражая грубое нападение и вторжение России, мы также потерпим неудачу как политические лидеры.

Верховенство права, миграция и климатический кризис вошли в число основных вопросов, затронутых в первый день переговоров. В свете последних событий главной темой стало обсуждение энергетической политики Европейского союза. Говорит Йос Дельбеке, Школа транснационального управления EUI:

– Положительный момент состоит в том, что уже сейчас для реализации нашей климатической политики мы движемся в верном направлении, снижая зависимость от ископаемого топлива, в частности от газа, нефти и угля, которые импортируем из России.

По мнению вице-премьера Бельгии Петры де Суттер, правительствам следует учесть приобретённый опыт согласованных действий, чтобы добиться новых возможностей:

– Вместе мы становимся сильнее, добиваемся лучших условий. Так было в ситуации с закупками вакцины, Евросоюз продемонстрировал способность действовать скоординированно. Возможно, нам удастся использовать тот же подход в области энергетики, но для этого, конечно, нужно сделать следующий шаг, попросив страны ЕС отказаться от части своего суверенитета.

В пятницу главной темой стали вопросы безопасности и изменений в мировом порядке.

– В мире, где оружием можно сделать всё, что угодно – экономику, финансы, информацию, энергетику, технологии – Еврокомиссия и Европейский союз могут усилить своё геополитическое влияние, – считает Александр Стубб из Школы транснационального управления EUI. – Для этого они могут использовать санкции в качестве оружия, фактически устанавливая свои правила.

Из Флоренции передаёт корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

– Продолжение дискуссии имеет решающее значение во время кризиса. Прошло два года с начала пандемии, и ЕС лишь недавно встал на путь восстановления. Но здесь чувствуется, что за каждой проблемой скрыта возможность для роста, и что у Евросоюза нет другого выбора, кроме как быть готовым к тому, что будет дальше.