Беженцы из Мариуполя прибывают в Запорожье

Беженцы из разрушенного Мариуполя начали прибывать в Запорожье. По данным местных СМИ, во вторник здесь приняли около ста гражданских лиц – детей, женщин и стариков. В скором времени ожидаются автобусы с людьми, два месяца укрывавшимися на территории завода «Азовсталь». Их эвакуация была организована при содействии представителей ООН и Красного Креста, и они смогли выехать по открытому гуманитарному коридору.

– Они «Азовсталь», по-моему, целый месяц обстреливали, – рассказывает одна из прибывших. – Все рынки разбиты, все магазины разбиты, все аптеки разбиты. Ни лекарств, ни еды. Дети, дети… не переживайте такого, как мы.

Как сообщают российские СМИ, в тот же день около 160 человек были эвакуированы из Мариуполя на территорию ДНР, в село Безыменное.

Точное число людей, находящихся на «Азовстали», неизвестно, как и сколько среди них мирных жителей. Завод остаётся последним объектом Мариуполя, не перешедшим под контроль российской армии. Город серьёзно разрушен в ходе боёв, уничтожена или серьёзно пострадала значительная часть жилого фонда. Но основные сражения здесь прекратились, и не все мариупольцы намерены уезжать.

– Знаете, как – свой дом есть свой дом, – делится одна из местных жителей. – Пусть оно разбито, но здесь у меня своя ложка, своя вилка и своя тарелка. А кому я где нужна? Ведь если ехать куда, то с чем-то. А на пенсию, которая у меня была, сильно далеко не уедешь. И мы не собираемся никуда уезжать.

Но у многих выбора не осталось.

– Дома плохо всё, дома нету. Ни города нет, ни нашего дома нет. Добирались… Ну, в субботу мы выехали. На Васильевке нам не разрешили проехать, потому что, сказали, бои идут.

Власти ДНР уже заявили, что Мариуполь будет отстроен при поддержке России. Судя по масштабам разрушений, это будет непростой задачей.