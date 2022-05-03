Ги Верхофстадт: "ЕС должен реформироваться, чтобы выжить"

В последние 12 месяцев тысячи граждан со всего континента обсуждали свои идеи, свои опасения по поводу Европы, а также вносили предложения по будущему Европейского Союза. Теперь этот уникальный эксперимент по прямой демократии под названием "Конференция о будущем Европы" подошел к концу. Мы обсудили детали с евродепутатом Ги Верхофстадтом, который наблюдал за всем этим процессом со стороны Европейского парламента.

Шандор Жирош, Euronews: "Итак, мы находимся на заключительном пленарном заседании этой конференции. Как вы оцениваете этот процесс? Был ли это успех, полууспех или, может быть, провал?"

Ги Верхофстадт, представитель Европарламента на Конференции о будущем Европы: "Я думаю, когда мы начинали год назад, было не так много людей, которые верили в полезность Конференции о будущем Европы. Между тем, вслед за ковидом, мы столкнулись с огромным кризисом в связи с войной в Украине. И мы все увидели, что Европейский Союз нуждается в реформировании, чтобы выжить в завтрашнем мире - это будет другой мир, чтобы защищать интересы наших граждан и действовать более быстро, более решительно, чем мы делали это в прошлом".

Euronews: "Какие предложения наиболее интересны?"

Ги Верхофстадт: "Например, одно из главных предложений - покончить с правом вето в Европейском Союзе. То есть покончить с единогласным голосованием и процессами принятия решений. Из-за необходимости единогласия наши действия всегда ограничены и слишком замедлены в Европейском Союзе. Так было в случае с финансовым кризисом. Так было с миграционным кризисом. Это было даже в случае с ковидом. И это все еще остается проблемой сегодня, в это военное время. Поэтому нам нужно отменить это и ввести систему голосования простым большинством или квалифицированным большинством по каждому вопросу внутри Союза, чтобы мы могли действовать быстрее, чем в прошлом".

Euronews: "Для этого необходимо изменение договора. Как вы оцениваете шансы на это?"

Ги Верхофстадт: "В любом случае, я знаю, что Европарламент возьмет на себя такую ответственность. Мы будем просить об изменении договора".

Euronews: "А как насчет социальных вопросов? Рабочие места, жилье, здравоохранение. Что говорят граждане?"

Ги Верхофстадт: "Они хотят, чтобы Европа также имела полномочия в этом вопросе, чтобы существовала социальная основа, социальный минимум, который создается и гарантируется Европой на всей территории Европейского Союза. По миграции граждане сформулировали, и это было одобрено на пленарном заседании конференции, целую стратегию для решения вопросов миграции на европейском уровне, вопросов легальной миграции, борьбой с нелегальной миграцией, решениями для беженцев, для военных беженцев и так далее".

Euronews: "Какая рекомендация нравится лично вам?"

Ги Верхофстадт: "Мне больше всего нравится, конечно, объединенные вооруженные силы Европейского Союза. Тот факт, что у нас будет общая оборонная политика. Вы видите на примере войны в Украине, что нам этого не хватает. Мы должны знать, что на оборону в Европе мы тратим около 240 миллиардов. Это в четыре раза больше, чем русские. Но если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, мы недостаточно способны, конечно, без помощи наших американских друзей, сделать что-то в этой ситуации. Так что, на мой взгляд, самая крупная растрата денег в Европейском Союзе - это 27 армий, дублирование, дублирование, дублирование и недостаточная эффективность".

Euronews: "В последнее десятилетие вопрос демократии и верховенства закона занимает важное место в повестке дня ЕС. Во время конференции, когда вы говорили об этом с лидерами или людьми, например, из Польши и Венгрии и из остальной Европы, было ли достигнуто общее понимание по этому вопросу?"

Ги Верхофстадт: "Верховенство закона не так уж сложно понять. Но проблема в том, что в некоторых странах правители, те, кто имеет большинство в парламенте, думают, что они могут делать все, что хотят, потому что у них есть большинство. А это не верховенство закона. Важно то, что на конференции, основываясь на предложениях граждан, мы решили даже изменить договор, чтобы это работало. Потому что мы не можем позволить, чтобы внутри европейской семьи было несколько членов, которые считают, что деньги важны, а ценности - нет".

Euronews: "Последние два месяца в Украине идет война. Как это меняет представление людей о Европе? И смогла ли конференция осмыслить это?"

Ги Верхофстадт: "Большинство гражданских панелей были проведены до начала войны. Но мы увидели, что выводы конференции очень хорошо вписываются в новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся в связи с войной в Украине. Мы говорим о конце единогласия в иностранных делах, в обороне. Мы говорим об энергетическом союзе, чтобы как можно скорее создать энергетический союз, чего у нас сегодня нет в Европе. Нет общей закупки энергии, энергетический баланс все еще решается на национальном уровне".

Euronews: "Какое направление должна выбрать Европа по мнению граждан? Больше Европы или меньше Европы?"

Ги Верхофстадт: "Граждане не обсуждают это так, как вы это описываете. Вы журналист. Вы все распределяете по категориям. Я политик. Я делаю то же самое. Вы из правых. Вы из левых. Вы за большую или меньшую Европу. Вы евроскептик или еврофил. Граждане совершенно разные. У всех граждан более или менее одинаковое мнение. Им нравится Европа. Они считают, что Европа - это решение многих наших проблем. Но им не нравится, как она работает сегодня.

Они не думают, что Европейский Союз сегодня - это прямое воплощение их пожеланий относительно Европы. И это общее понимание всех граждан и тех, кто называет себя евроскептиками, и тех, кто называет себя еврофилами. И это большой урок. Люди любят Европу, у них есть европейская мечта. Они действительно считают, что будущее этого континента за Европейским Союзом. Но у них много критики по отношению к тому, как он работает сегодня, или к тому, как он сегодня не работает".

Euronews: "Националистические и популистские силы в Европе уже критикуют эту конференцию за то, что она является инструментом европейской федерализации. Как вы расцениваете эту критику и были ли эти голоса услышаны во время конференции?"

Ги Верхофстадт: "Конечно, потому что среди граждан, которые присутствовали на конференции, были люди, более критически относящиеся к Европе, люди, более скептически относящиеся к Европе. Все они были там. Но они должны были иметь в конце общее видение, общие предложения. Я видел, что вначале конференция понравилась крайне правым партиям. А потом, когда они увидели предложения от самих граждан, они начали говорить: "О, это не то, чего мы хотим. Нам это больше не нравится. Так что я не думаю, что это... Это несправедливо по отношению к гражданам. Граждане высказались, и мы должны отнестись к ним серьезно и реализовать это".