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Испания

Телефон премьер-министра Испании был взломан с помощью программы Pegasus

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Премьер-министр Испании Педро Санчес (слева на фото)
Премьер-министр Испании Педро Санчес (слева на фото)   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/AP

Телефоны председателя правительства Испании Педро Санчеса и главы Минобороны королевства Маргариты Роблес были взломаны с помощью шпионской программы Pegasus.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава администрации премьер-министра, министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос.

"Правительство уведомило судебные власти о двух технических отчетах Национального криптологического центра, согласно которым мобильные телефоны председателя правительства и министра обороны были заражены программным обеспечением Pegasus, которое представляет собой инструмент, позволяющий получить доступ к содержимому мобильных телефонов", -  цитирует представителя администрации ТАСС.

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