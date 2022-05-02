Мусульмане отмечают Ид-аль-Фитр

Мусульмане всего мира отмечают сегодня один из своих главных праздников – Ид-аль-Фитр или Ураза-байрам, знаменующий окончание Рамадана и завершение поста. В секторе Газа верующие собрались на утреннюю молитву.

В Индонезии в празднованиях приняли участие миллионы людей. Из-за пандемии и связанных с ней ограничений на проведение массовых мероприятий они длительное время были лишены такой возможности.

– Я очень счастлив, – говорит один из собравшихся, – потому что последние два года нам нельзя было проводить совместные богослужения, но сегодня, наконец, это снова возможно, и это укрепит нашу веру. Сегодня мы слушали проповедь, которая учит нас, как быть хорошими мусульманами.

В Саудовской Аравии сотни верующих пришли по случаю праздника на молитву в мечеть аль-Раджи в Эр-Рияде.