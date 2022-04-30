Парад лотосов в честь дня рождения Будды

Парад лотосовых фонарей, посвященный дню рождения Будды Шакьямуни, вернулся на улицы Сеула впервые с начала пандемии COVID-19.

Религиозный ритуал превратился со временем в пышный весенний фестиваль: улицы, храмы и торговые центры столицы Южной Кореи украшаются тысячами фонарей в форме священного для буддистов лотоса, а также драконов, слонов и фениксов.

Костюмированное шествие под аплодисменты прохожих стало кульминацией недельных празднований.

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