Праздничные ритуалы в холодной воде

В традиционных новогодних прыжках с моста в реку Тибр в Риме в этом году приняли участие четверо ныряльщиков. Этот ритуал появился в 1946 году — согласно городской легенде безработный спасатель хотел таком образом продемонстрировать свои навыки. С тех по сотни зрителей 1 января собираются на мосту Кавур.

Для Маурицио Палмулли это уже 34-й новогодний прыжок подряд. "Надеюсь, что мы вернемся к нормальной жизни. Придется еще немного потерпеть, потому что пандемия не закончилась, но надеюсь, что скоро мы вновь свободно будем обнимать и целовать людей, которых любим", — говорит он.

В Берлине любители зимнего плавания отметили наступление нового года заплывом в озере Оранке. Кристал Барт принимает участие в праздничном ритуале Союза берлинских моржей уже более 30 лет. "Мы делаем это так давно — мой муж и я, — что уже не можем себе представить хотя бы одну зиму без этого занятия", — говорит она.

В Берлине установилась необычайно теплая погода и, поэтому температура воды в озере прогрелась до 6,5 градусов Цельсия.