Текстовая трансляция Euronews | Ракетный удар по Киеву

Текстовая трансляция Euronews | Ракетный удар по КиевуКомментарии
Вечером 28 апреля, во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша, по Киеву был нанесен ракетный удар. В городе взорвались пять снарядов.
США возрождают программу ленд-лиза для Украины. Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, который облегчит поставки военной техники Киеву.
Миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину. Ранее Москва наложила вето на её продление, после чего четверо сотрудников миссии были похищены.
Генпрокуратура Украины назвала имена 10 подозреваемых, которые могут быть причастны к пыткам мирных жителей в Буче.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил нанесение ударов по военной инфраструктуре России. По его словам, мир это "признает".
Последствия ракетного удара по Киеву. Фотографии.
Российские военные 10 раз за минувшие сутки обстреляли населенные пункты в Луганской области, заявил глава региона Сергей Гайдай.
Среди них – Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье, Попасная. В каждом – повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Великобритания отправит 8 тысяч военных в Восточную Европу, где они примут участие в расширенных учениях НАТО, пишет газета The Telegraph. Издание отмечает, что это самая крупная операция с участием британских солдат со времен холодной войны.
Британцы присоединятся к 18 тысячам военнослужащим НАТО на эстонско-латвийской границе, тысячу солдат направят на учения в Польшу. Еще 2500 британских десантников отправятся в Северную Македонию.
Вместе с ними – танки, артиллерия и военные самолеты.
Кроме того, атомные ударные подводные лодки из Великобритании, США и Франции уже причалили к британской военно-морской базе Клайд, где находятся стратегические сдерживающие силы Великобритании.
"Великобритания вносит значительный вклад в защиту Европы и сдерживание российской агрессии", – заявил газете The Telegraph генерал-лейтенант Ральф Вуддис, один из высокопоставленных командующих британской армией.
Миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину.
В феврале Москва наложила вето на её работу. Почти все наблюдатели уехали из страны, но четверо административных сотрудников миссии, остававшихся в Украине, были похищены.
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что были рассмотрены все варианты, но Россия не оставила ОБСЕ другого выбора.
Организация наблюдала за конфликтом на востоке Украины с 2014-го года.
Накануне Москва обвинила ОБСЕ в передаче информации о расположении российских и пророссийских сил западным и украинским разведслужбам.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о поставках оружия Украине по программе ленд-лиза.
"За" него было подано 417 голосов, "против" – 10.
Ранее законопроект одобрил Сенат, теперь его должен подписать президент США Джо Байден.
По сути законопроект означает возрождение программы ленд-лиза, по которой Вашингтон поставлял союзникам оружие во время Второй мировой войны. Она позволит отправлять Киеву вооружения без предварительной оплаты за него.
Вечером, 28 апреля, во время визита в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, по украинской столице был нанесен ракетный удар.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российская армия выпустила по городу сразу пять ракет. Они взорвались в Шевченковском районе – в центре столицы, неподалеку от отеля, где остановился глава ООН.
Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом: по меньшей мере десять человек пострадали. Четверо – оказались в больнице.
Антониу Гутерриш и члены его делегации – в порядке. Как рассказал пресс-секретарь Гутерриша, во время обстрела они встречались с украинским премьер-министром в его офисе и в отеле никого из них не было.
"Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните: почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" – написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.