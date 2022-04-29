Текстовая трансляция Euronews | Ракетный удар по Киеву

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Великобритания отправит 8 тысяч военных в Восточную Европу, где они примут участие в расширенных учениях НАТО, пишет газета The Telegraph. Издание отмечает, что это самая крупная операция с участием британских солдат со времен холодной войны.

Британцы присоединятся к 18 тысячам военнослужащим НАТО на эстонско-латвийской границе, тысячу солдат направят на учения в Польшу. Еще 2500 британских десантников отправятся в Северную Македонию.

Вместе с ними – танки, артиллерия и военные самолеты.

Кроме того, атомные ударные подводные лодки из Великобритании, США и Франции уже причалили к британской военно-морской базе Клайд, где находятся стратегические сдерживающие силы Великобритании.

"Великобритания вносит значительный вклад в защиту Европы и сдерживание российской агрессии", – заявил газете The Telegraph генерал-лейтенант Ральф Вуддис, один из высокопоставленных командующих британской армией.