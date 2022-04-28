Ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН

Мощные взрывы прогремели в Киеве во время официального визита в украинскую столицу генсека ООН Антониу Гутерриша. По данным МВД по городу был нанесён удар несколькими крылатыми ракетами. Одна из них была, согласно этим сведениям, сбита в небе над Киева. По меньшей мере ещё одна попала в жилой дом. Госпитализированы шесть человек.

В мэрии уточняют, что два взрыва прогремели в Шевченковском районе Киева. Очевидцы предполагают, что это произошло близ оборонного завода «Артём».

Генсек ООН Антониу Гутерриш, по данным офиса президента, в это время ещё находился в Киеве, где ранее обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским гуманитарные вопросы. Сам Гутерриш подчёркивал важность этой миссии:

«Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на участие Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Сегодня мы с президентом Зеленским смогли вместе начать работу над этим вопросом. И пока мы говорим здесь, идут интенсивные обсуждения, направленные на дальнейшее продвижение этой инициативы, чтобы её можно было воплотить в жизнь».

Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил полную поддержку предложению генсека ООН:

«Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали", а также к обеспечению выполнения достигнутых договоренностей. Мы ожидаем также человечного отношения к этим людям со стороны Российской Федерации. Ожидаем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной, и готовы поддержать эти усилия».

Ранее в Кремле заявляли, что никаких конкретных договорённостей об эвакуации с «Азовстали» с Гутерришом не было и это предложение ещё будет прорабатываться. Тем не менее, координатор ООН по гуманитарным вопросам уже направилась в Запорожье для организации вывоза мирных жителей из Мариуполя.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит необходимости в переговорах об эвакуации с «Азовстали»: «Президент сказал вполне ясно – гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, военные должны сложить оружие и тоже выйти», – объяснил Песков, пообещав, что всем сдавшим оружие сохранят жизнь, а больным и раненым окажут медицинскую помощь.