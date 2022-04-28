Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина
Срочная новость

Ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Дым над Киевом после ракетного удара 28 апреля
Дым над Киевом после ракетного удара 28 апреля   -   Авторское право  SERGEY VOLSKIY / AFP

Мощные взрывы прогремели в Киеве во время официального визита в украинскую столицу генсека ООН Антониу Гутерриша. По данным МВД по городу был нанесён удар несколькими крылатыми ракетами. Одна из них была, согласно этим сведениям, сбита в небе над Киева. По меньшей мере ещё одна попала в жилой дом. Госпитализированы шесть человек.

В мэрии уточняют, что два взрыва прогремели в Шевченковском районе Киева. Очевидцы предполагают, что это произошло близ оборонного завода «Артём».

Генсек ООН Антониу Гутерриш, по данным офиса президента, в это время ещё находился в Киеве, где ранее обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским гуманитарные вопросы. Сам Гутерриш подчёркивал важность этой миссии:

«Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на участие Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Сегодня мы с президентом Зеленским смогли вместе начать работу над этим вопросом. И пока мы говорим здесь, идут интенсивные обсуждения, направленные на дальнейшее продвижение этой инициативы, чтобы её можно было воплотить в жизнь».

Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил полную поддержку предложению генсека ООН:

«Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей с "Азовстали", а также к обеспечению выполнения достигнутых договоренностей. Мы ожидаем также человечного отношения к этим людям со стороны Российской Федерации. Ожидаем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной, и готовы поддержать эти усилия».

Ранее в Кремле заявляли, что никаких конкретных договорённостей об эвакуации с «Азовстали» с Гутерришом не было и это предложение ещё будет прорабатываться. Тем не менее, координатор ООН по гуманитарным вопросам уже направилась в Запорожье для организации вывоза мирных жителей из Мариуполя.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит необходимости в переговорах об эвакуации с «Азовстали»: «Президент сказал вполне ясно – гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, военные должны сложить оружие и тоже выйти», – объяснил Песков, пообещав, что всем сдавшим оружие сохранят жизнь, а больным и раненым окажут медицинскую помощь.