В Черногории новое правительство меньшинства

Черногорские законодатели утвердили новое прозападное правительство, которое пообещало бороться с коррупцией и ускорить процесс вступления в Евросоюз. Новый премьер-министр левоцентрист и член Европейской партии зелёных Дритан Абазович получил поддержку 45 депутатов скупщины, трое проголосовали против.

Всего в парламенте балканской страны 81 кресло, про-сербские группы и сторонники сближения с Россией бойкотировали заседание.

36-летний Абазович родился в албанской семье, возглавляемые им партия URA и коалиция "Чёрное на белом" получили на последних выборах всего лишь 4 депутатских мандата.

"Зелёная волна прокатилась по Балканам! Мы с нетерпением ждём новой эры для Черногории с про-европейским и антикоррупционным правительством".

Из Подгорицы передаёт наш корреспондент Стефан Горанович: "Голосование окончательно перевернуло страницу правления бывшего премьер-министра Здравко Кривокапича, который пришёл к власти 2 года назад, опираясь на поддержку Сербской православной церкви. В начале февраля ему был объявлен вотум недоверия, и он был смещён со своего поста. Срок полномочий нового правительства, как было объявлено ранее, составляет один год, а это означает, что досрочные парламентские выборы могут пройти весной 2023 года.Тем не менее наблюдатели считают, что этот срок может быть продлён".

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