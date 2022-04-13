"Опасные связи" с РФ: Сербия под давлением Евросоюза

Выборы в Сербии завершились, и дипломатическое давление со стороны Евросоюза на официальный Белград усилилось. Европейские чиновники заявляют, что Сербия должна выбрать, кого поддерживать в условиях войны на Украине. В сербском правительстве говорят, что не будут вводить санкции против России.

Из самой влиятельной страны ЕС накануне прозвучали прямолинейные заявления. Министр иностранных дел ФРГ Аналена Бербок подчеркнула: "Если вы хотите стать членом Евросоюза, а Сербия этого хочет, то центральный вопрос — это поддержка внешней политики Евросоюза и соответствующие санкции в такие моменты".

Сербия ранее проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека ООН, по словам президента Алксандра Вучича, сделала из-за давления Запада. Затем Евросоюз принял решение исключить Сербию из списка стран, против которых были введены санкции за импорт российской нефти.

Политолог Сузана Грубжешич говорит: "Новая внешняя политика Германии развивается в направлении поиска ответов на очень сложный вопрос — вы с нами или против нас? Если вы вводите санкции против России, это значит что вы с нами, если вы санкции не вводите, то вы — против нас".

Президент Сербии говорит, что с начала войны страна подвергается огромному давлению и угрозам санкций, ухода инвесторов и приостановки процесса евроинтеграции.

Некоторые наблюдатели полагают, что Сербия не сможет защититься от этого давления и вынуждена будет ввести какие-либо санкции против России.

"Я уверен, что Евросоюз и в основном ведущие государства блока, такие как Германия и Франция, рассчитывают, что Сербия поменяет свою внешнюю политику, но она не должна делать этого, давайте будем реалистами, это воля Сербии, но я также уверен, что давление станет более серьезным", — говорит политолог Неманья Ситплия.

В Белграде заявляют, что Сербия останется военно нейтральной страной и будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией.