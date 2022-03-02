Греция закрывает выдачу "золотых виз" для граждан России

На фоне войны на Украине Греция приостановила выдачу и продление срока действия вида на жительство для российских инвесторов, так называемую программу "золотая виза". Афины анонсировали это решение одновременно с другими странами, имеющими сходные программы для иностранцев.

Адвокат Михалис Куварис рассказывает: "Очень многие россияне заинтересованы в покупке греческой недвижимости именно сейчас, но мы пока не знаем, будут ли доведены до конца эти сделки. В свете возникших проблем инвесторам очень трудно путешествовать, очень трудно перевести деньги. Наши клиенты звонят и спрашивают, что теперь будет?"

Вид на жительство за инвестиции предлагают свыше десятка европейских стран, но греческий вариант считался одним из самых удобных благодаря низкому инвестиционному порогу и возможности оформить "золотую визу" на всю семью.

Россия входила в тройку самых активных пользователей программы "золотая виза" после Китая и Турции.