Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Греция

Греция закрывает выдачу "золотых виз" для граждан России

Access to the comments Комментарии
 Екатерина Гусева
euronews_icons_loading
Греция присоединилась к санкциям против России из-за войны на Украине.
Греция присоединилась к санкциям против России из-за войны на Украине.   -   Авторское право  Yorgos Karahalis/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

На фоне войны на Украине Греция приостановила выдачу и продление срока действия вида на жительство для российских инвесторов, так называемую программу "золотая виза". Афины анонсировали это решение одновременно с другими странами, имеющими сходные программы для иностранцев.

Адвокат Михалис Куварис рассказывает: "Очень многие россияне заинтересованы в покупке греческой недвижимости именно сейчас, но мы пока не знаем, будут ли доведены до конца эти сделки. В свете возникших проблем инвесторам очень трудно путешествовать, очень трудно перевести деньги. Наши клиенты звонят и спрашивают, что теперь будет?"

Вид на жительство за инвестиции предлагают свыше десятка европейских стран, но греческий вариант считался одним из самых удобных благодаря низкому инвестиционному порогу и возможности оформить "золотую визу" на всю семью.

Россия входила в тройку самых активных пользователей программы "золотая виза" после Китая и Турции.