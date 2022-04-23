Теракт в фешенебельном районе Могадишо

По меньшей мере восемь человек погибли, 13 получили ранения в сомалийской столице Могадишо в результате взрыва в фешенебельном районе Лидо. Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" хотели напасть на ресторан при отеле, в котором начальник сомалийской полиции встречался с группой депутатов федерального парламента. Они не пострадали. Охранники не пропустили террориста-смертника в ресторан и он привел в действие взрывное устройство на входе.