ВОЗ рекомендует таблетки Pfizer от Covid

Всемирная организация здравоохранения "настоятельно рекомендовала" противовирусные таблетки Paxlovid производства Pfizer для пациентов с легкими и средними формами Covid-19, которые подвергаются наибольшему риску развития тяжелого заболевания и госпитализации. По данным ВОЗ, в ходе трёх лабораторных испытаний этот препарат показал эффективность против штамма коронавируса омикрон. Таблетки от Pfizer одобрил к экстренному применению также американский медицинский регулятор FDA.

Однако агентство ООН предупредило, что оно "крайне обеспокоено" тем, что неравенство в доступе, наблюдаемое с вакцинами против Covid, снова оставит страны с низким и средним уровнем дохода "отодвинутыми в конец очереди»".