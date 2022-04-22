Завершилась предвыборная кампания во Франции

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен провели в пятницу последние предвыборные митинги в надежде мобилизовать миллионы колеблющихся избирателей до вступленияв силу дня молчания, когда любая агитация будет запрещена. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.

Вечером в пятницу Макрон дал своё последнее в рамках предвыборной кампании интервью, а до этого на встрече с жителями городка Фижак на юго-западе страны сказал:

"Как видите, я могу произнести перед вами речь, не сделав ни одного ненавистнического комментария ни о наших политических оппонентах, ни о какой-либо части страны. И я нахожу замечательным, что мы таким образом даём урок всем тем, кто ежедневно сеет ненависть и раскалывает страну".

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен отправилась на север, в Па-де-Кале, где обвинила в агрессивном поведениисамого Макрона и выразиланадежду на то, что опросы общественного мнения, дающие действующему президенту преимущество, окажутся ошибочными.

"Я видела, как во время этого второго тура Эммануэль Макрон в очередной раз попытался внести раскол, в очередной раз проявил безобразную жёсткость и агрессивность. Нападая на меня, он, по сути, нападал на миллионы избирателей, которые голосуют за меня. Но таков уж его характер, и эта черта характера ещё больше усугубится, если, по несчастью, Эммануэль Макрон будет переизбран. Об этом должен подумать каждый француз".

Около 60 заключенных уже проголосовали досрочно по почте во втором туре президентских выборов во Франции на избирательном участке, расположенном в женской тюрьме во Флери-Мерожи к югу от Парижа. "Здесь у меня было больше времени, чтобы просмотреть предвыборные программы всех партий", — сказал одна из заключённых. По её словам, она голосовала "за перемены".