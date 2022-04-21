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Великобритания

День рождения королевы

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 Вероника Доваль
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Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II   -   Авторское право  Tim Ireland/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-й день рождения. По этому случаю в среду она отправилась в свое загородное поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где любил проводить время ее муж принц Филип, умерший в апреле прошлого года в возрасте 99 лет. Королева решила отпраздновать день рождения в тесном семейной кругу и в ближайшие несколько дней будет принимать гостей.

Все главные торжественные мероприятия по случаю праздника состоятся лишь в июне, когда британские монархи по давней традиции отмечают официальный день рождения, не совпадающий с календарным. В июне же будет дан старт основным торжествам, приуроченным к "платиновому юбилею" восшествия Елизаветы II на британский престол. 7 февраля исполнилось ровно 70 лет с тех пор, как она стала королевой.