День рождения королевы

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-й день рождения. По этому случаю в среду она отправилась в свое загородное поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где любил проводить время ее муж принц Филип, умерший в апреле прошлого года в возрасте 99 лет. Королева решила отпраздновать день рождения в тесном семейной кругу и в ближайшие несколько дней будет принимать гостей.

Все главные торжественные мероприятия по случаю праздника состоятся лишь в июне, когда британские монархи по давней традиции отмечают официальный день рождения, не совпадающий с календарным. В июне же будет дан старт основным торжествам, приуроченным к "платиновому юбилею" восшествия Елизаветы II на британский престол. 7 февраля исполнилось ровно 70 лет с тех пор, как она стала королевой.