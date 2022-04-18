На полигоне Алабино прошла репетиция Парада Победы

На подмосковном полигоне Алабино прошла репетиция парада Победы.

Как сообщает Минобороны, в ней приняли участие 11 000 военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

Ночные репетиции уже на Красной площади пройдут 28 апреля и 4 мая, заключительная - 7 мая.

Военные парады в честь 77-й годовщины Победы Советского Союза в Великой отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России.

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