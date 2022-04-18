Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

На полигоне Алабино прошла репетиция Парада Победы

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Репетиция парада Победы. Апрель 2015 года
Репетиция парада Победы. Апрель 2015 года   -   Авторское право  KIRILL ZYKOV/AFP

На подмосковном полигоне Алабино прошла репетиция парада Победы.

Как сообщает Минобороны, в ней приняли участие 11 000 военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

Ночные репетиции уже на Красной площади пройдут 28 апреля и 4 мая, заключительная - 7 мая.

Военные парады в честь 77-й годовщины Победы Советского Союза в Великой отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.