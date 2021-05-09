На Красной площади прошёл парад Победы

В Москве на Красной площади прошёл сегодня военный парад, посвящённый 76-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Парад открыли знаменосцы с государственным флагом России и красным знаменем Победы. Президент страны Владимир Путин в своём выступлении отметил, что именно советский народ спас страны Европы от «коричневой чумы».

– Россия последовательно отстаивает международное право, – отметил российский президент. – При этом мы будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надёжная гарантия тому – доблестные вооружённые силы России – наследники солдат Победы.

В праздничном параде приняли участие более 12 тысяч военнослужащих и 190 единиц военной техники. В небе над столицей пролетели 76 вертолётов и самолётов.

Многие жители страны называют День Победы самым важным для себя праздником.