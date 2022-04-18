Пожилые вынужденные переселенцы прибывают в Днепр

Российское вторжение на Украину заставило миллионы людей покинуть свои дома. Самые уязвимые из них - дети и пожилые люди.

В городе Днепр власти открыли приют для престарелых беженцев и делают все, чтобы как-то скрасить их дни.

"Если бы у меня кто-то там был, близкие со мной, может быть я бы и осталась. Но я была одна в квартире, и мне было очень тяжело, поэтому я не смогла там остаться", - говорит 83-летняя Юлия Панфёрова, беженка из Лисичанска.

У неё, как и у многих других престарелых вынужденных переселенцев, просто не было выбора.

"На кого он меня оставит? Не на кого, люди все уехали! Даже 93 года соседка, моя подруга, и та уехала с дочкой. А я подумала-подумала, и наверное да, ради его спасения я уехала, чтобы спасти сына", - рассказывает 85-летняя Зоя Таран из Славянска.

Властям Днепра помогают добровольцы из неправительственной Международной организации инвалидов. По их данным, с начала вторжения в город прибыли до 13 тысяч пожилых людей и инвалидов из других городов Украины.

"Когда они прибывают в приюты, - говорит глава миссии в Днепре Федерико Десси, - там часто нет специальных медицинских услуг, поэтому они оказываются без лекарств от своих хронических заболеваний. Поэтому им действительно нужна дополнительная специализированная помощь, которая часто недоступна".

Многие пациенты дома престарелых в Днепре говорят, что это уже третья их война, если считать Великую Отечественную и начало боевых действий в Донбассе в 2014-м.