Война на Украине. 51-й день. Крейсер "Москва" затонул

Война на Украине. 51-й день. Крейсер "Москва" затонулКомментарии
Ракетный крейсер "Москва" затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, сообщили в Минобороны РФ.
На оппозиционного политика Льва Шлосберга составлен протокол по статье о действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.
Президент США Джо Байден заявил, что готов лично посетить Украину. Накануне в Киеве, Буче и Бородянке побывали сенатор Стив Дэйнс и член Палаты представителей Виктория Спартц.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном Мариуполе в результате действий российских войск разрушены 95% всех зданий.
Ребенок, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, транспортирован в Москву и проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.
Глава псковского отделения партии "Яблоко", оппозиционный политик Лев Шлосберг сообщил, что ему пришлось отложить поездку в Москву из-за срочного вызова в полицию, где на него был составлен протокол по статье о дискредитации действий вооружённых сил РФ.
В итоге в 21:45 мы «изменили траекторию движения». Я никогда не спорю с полицией в таких ситуациях.— Лев Шлосберг (@LevShlosberg) April 14, 2022
Интересно, что протокол был составлен по странице в соц.сети, доступ к которой ограничен. Предмет протокола – прямая видеоцитата из эфира федерального канала месячной давности.
Американский сенатор Стив Дэйнс и конгрессмен Виктория Спартц посетили Киев. Это первый визит американских официальных лиц на Украину с начала российского вторжения. Дэйнс и Спартц также побывали в Буче и Бородянке. Как сообщает газета "Нью-Йорк Таймс", законодатели США высказались в поддержку усилий американской администрации по оказанию военной помощи Украине.