Война на Украине. 51-й день. Крейсер "Москва" затонул

Ракетный крейсер "Москва" затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, сообщили в Минобороны РФ.

На оппозиционного политика Льва Шлосберга составлен протокол по статье о действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично посетить Украину. Накануне в Киеве, Буче и Бородянке побывали сенатор Стив Дэйнс и член Палаты представителей Виктория Спартц.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном Мариуполе в результате действий российских войск разрушены 95% всех зданий.