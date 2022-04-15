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Война на Украине. 51-й день. Крейсер "Москва" затонул

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Харьков. Украина
Харьков. Украина   -   Авторское право  Felipe Dana/AP

Ракетный крейсер "Москва" затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса, сообщили в Минобороны РФ.

На оппозиционного политика Льва Шлосберга составлен протокол по статье о действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично посетить Украину. Накануне в Киеве, Буче и Бородянке побывали сенатор Стив Дэйнс и член Палаты представителей Виктория Спартц.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном Мариуполе в результате действий российских войск разрушены 95% всех зданий.

07:33

Ребенок, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, транспортирован в Москву и проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.
 

07:22

Глава псковского отделения партии "Яблоко", оппозиционный политик Лев Шлосберг сообщил, что ему пришлось отложить поездку в Москву из-за срочного вызова в полицию, где на него был составлен протокол по статье о дискредитации действий вооружённых сил РФ.

07:02

Американский сенатор Стив Дэйнс и конгрессмен Виктория Спартц посетили Киев. Это первый визит американских официальных лиц на Украину с начала российского вторжения. Дэйнс и Спартц также побывали в Буче и Бородянке. Как сообщает газета "Нью-Йорк Таймс", законодатели США высказались в поддержку усилий американской администрации по оказанию военной помощи Украине.