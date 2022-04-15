Последствия войны в украинских городах

Исторический центр осаждённого украинского города Мариуполя почти полностью разрушен в результате обстрелов и непрекращающихся боевых действий. Некоторые горожане всё ещё продолжают выходить на улицу, несмотря на бои, чтобы собрать ветки с деревьев, Из них складывают костры, на которых готовят пищу. На улицах лежат тела убитых.

В Попасной в Луганской области продолжает оказывать сопротивление украинская армия. По данным украинских СМИ российски войска зашли в Попасную, но полностью село не заняли. Часть жителей остаются на месте, несмотря на непрекращающиеся российские обстрелы. Военная администрация Луганской области говорит, что полностью увести людей было невозможно, даже частичная эвакуация проходила очень тяжело из-за обстрела гуманитарных коридоров. Некоторые не уходят осознанно:

"Я своих детей отослал, а мы с женой остаемся в подвале. Я не хочу уезжать. Кому это нужно в таком возрасте? Люди переезжают туда-сюда, в Днепр или еще куда-то. Это не выход. Лучше оставаться на месте - и будь, что будет. Еды хватает, так что вот ... как-то так...".

Другие решили бежать в подконтрольные Украине города, такие, как Днепр. В больницах много детей, в том числе и сирот, потеряваших родителей в войне.

В недавно освобождённых городах, таких как Чернигов, после вывода российских войск идут работы по расчисткетерритории от завалов, налаживается электро-и водоснабжение. В этом принимают участие и украинские военные. Так, в Чернигове 70% инфраструктуры находится в аварийном состоянии. Авиаударами по Чернигову полностью разрушен стадион, где играл клуб украинской премьер-лиги и была детская спортивная школа.

В городе Бровары украинские военные проводят разминирование и очистку территории от снарядов.

Правительство Украины приняло решение о выделении 1 млрд гривен - около 32 млн евро - на восстановление критической инфраструктуры разрушенных украинских городов.